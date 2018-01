Efter sommerferien åbner undervisningsprojektet Byggeboxen i Frederikssund Kommune for elever i 4.-7. klasse. Byggeboxen findes i forvejen på byggepladser ved Bispebjerg Hospital og i Nærheden i Tåstrup, billedet er fra sidstnævnte sted, hvor elever fra 5. klasse på Hedehusene Skole viser deres byggemodel frem. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Unges øjne skal åbnes for byggefag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unges øjne skal åbnes for byggefag

Frederikssund - 18. januar 2018 kl. 16:25 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer til at mangle medarbejdere i byggefagene i fremtiden. Derfor får folkeskoleelever i 4.-7. klasse fra den nordlige del af hovedstadsregionen mulighed for at opleve byggeriets verden, når en ny Byggebox efter planen åbner i Frederikssund Kommune fra starten af skoleåret 2018/2019, oplyser kommunen i en pressemeddelelse til Frederiksborg Amts Avis.

Byggeboxen er et undervisningsprojekt, indrettet i et værksted, hvor børnene kan opleve skolens fag i helt nye sammenhænge, og de kan prøve kræfter med at skabe en byggemodel i målstok 1:20 og tegne 3D i virtual reality, ligesom de kan møde de mennesker, der er med til at bygge nye hospitaler, boliger, veje, kloakker og cykelstier.

Undervisningsprojektet er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Erhvervsskolen Nordsjælland og Dansk Byggeri, og Region Hovedstaden har givet tilsagn om finansiering på 2,1 millioner kroner fra programmet Faglært Til Vækst, fremgår det af pressemeddelelsen.

- I Dansk Byggeri håber vi naturligvis, at de unge mennesker får smag for byggeriets verden og en gang vil have os i tankerne, når de skal tage stilling til deres uddannelsesmæssige fremtid. Der er brug for dygtige håndværkere i fremtiden, så vi har brug for at vække de unges nysgerrighed og interesse, siger Jørgen Simonsen fra Dansk Byggeri Nordsjælland i pressemeddelelsen.

I forvejen findes der Byggeboxe i Nærheden i Høje Taastrup og på Bispebjerg Hospital. Her har det vist sig, at skolerne er interesserede i at booke tider i Byggeboxen, og at elevers begejstring, fantasi og kreativitet er stor.

Frederikssund Kommunes borgmester, John Schmidt Andersen (V), bakker op om projektet, fordi det kan føre unge ind i både håndværksfag og videregående uddannelser.

- Med Byggeboxen får skolerne mulighed for at give eleverne et indblik i og viden om, hvad der foregår på en byggeplads, og samtidig er det en mulighed for at styrke og udbygge samarbejdet mellem vores skoler, erhvervsskolen og erhvervslivet, siger John Schmidt Andersen i pressemeddelelsen.

Når den nye Byggebox bliver placeret i Frederikssund Kommune, skyldes det, at der her er flere større anlægsprojekter i gang, blandt andet en ny svømmehal, Deltakvarteret i Vinge og Fjordforbindelsen. Det er hensigten at også skoler fra andre kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden skal kunne booke tider i Byggeboxen.