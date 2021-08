Flere unge skal blive stærke ud i teknologi, IT, naturvidenskab og håndværk. Det skal midler fra Novo Nordisk Fonden være med til at sikre. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Unge skal lære at producere mere - til glæde for erhvervsliv og samfund

Frederikssund - 22. august 2021 kl. 05:26 Af Henrik helmer Petersen Kontakt redaktionen

Nyt samarbejde skal ruste lærere og elever ud i teknologi, naturvidenskab og håndværk. Målet er at uddanne fremtidens handlekraftige arbejdskraft.

Frederikssund Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Naturvidenskabernes Hus, og aftalen skal sikre et stærkt skole-virksomhedssamarbejde i Frederikssund. Med de faglige fag, håndværk, teknik, IT og natur som omdrejningspunkt.

Aftalen er kommet i stand blandt andet takket været Novo Nordisk Fonden, der har støttet Naturvidenskabernes Hus' projekt SamSTEM. Så projektets mål om at bringe skoleelever og virksomheder tættere sammen nu kan udbredes til flere kommuner og flere folkeskoleelever.

Allerede i gang En af de kommuner, som Naturvidenskabernes Hus har valgt at samarbejde med, er altså Frederikssund Kommune. Blandt andet fordi kommunen allerede har gang i flere tiltag inden for skole-virksomhedssamarbejdet.

Aftalen parterne imellem blev underskrevet tirsdag, hvor direktøren for Naturvidenskabernes Hus, Maiken Lykke Lolck og borgmester i Frederikssund, John Schmidt Andersen (V) satte deres navne på papiret - med Frederikssund Erhverv og Campus Frederikssund som partnere.

Glad borgmester Borgmester John Schmidt Andersen (V) forklarer det sådan:

- Vi er glade for, at Naturvidenskabernes Hus har valgt at indgå et samarbejde med Frederikssund. Vi har i mange år arbejdet på at skabe et godt skole-virksomhedssamarbejde til fordel for både elever og virksomheder. Senest har vi startet MakerVærket, som også vil blive en del af projekt SamSTEM.

- Jeg er overbevist om, at den opkvalificering af lærere samt de undervisningsforløb, som vil blive udviklet sammen med Naturvidenskabernes Hus, vil blive et godt bidrag til vores elevers uddannelse og vores virksomheders muligheder for at rekruttere faglært arbejdskraft i fremtiden, siger John Schmidt Andersen også.

Håndværk Direktør for Naturvidenskabernes Hus, Maiken Lykke Lolck uddyber missionen:

- Målet er at åbne flere unges øjne for muligheden for en uddannelse inden for IT, teknologi, naturvidenskab og håndværk til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid. Det gør vi blandt andet ved at bygge bro mellem netop skoler og virksomheder, siger hun.