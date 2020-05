En politipatrulje slukkede fyrværkeri ved Selsø Kirke torsdag aften, hvor de kørte ud efter en anmeldelse om, at en gruppe unge befandt sig ved kirken, og at de muligvis brændte noget af. Foto: Maj-Britt Holm

Unge skabte uro ved kirke og børnehave

Der er mange unge, der keder sig på grund af corona-restriktioner her i foråret. Men om det var baggrunden for to situationer torsdag aften i Skibby-området, står ikke klart.

Klokken 18.07 fik politiet en anmeldelse om, at en gruppe unge mennesker befandt sig ved Selsø Kirke, og at de muligvis var ved at brænde noget af. En patrulje kørte til stedet, hvor noget fyrværkeri blev slukket, oplyser politiet i et udtræk af døgnrapporten.