Unge skabte uro: Forsøgte indbrud ved børnehave

En mindre gruppe unge mennesker, der tilsyneladende ikke kunne holde sig helt indenfor lovens rammer, måtte onsdag eftermiddag have en lille formaning fra Nordsjællands Politi. Det fremgår af et uddrag af politiets døgnrapport.

De unge, der alle var mellem 13 og 16 år og kom fra Skibby, Jægerspris og Kirke Hyllinge, var ved 17-tiden samlet ved en nedlagt børnehave på Nyvej i Skibby. Her skabte de uro og uorden og forsøgte blandt andet at bryde ind i et legehus.