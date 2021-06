Se billedserie Samfundet har brug for de unges mening, og de unge har netop en mening om mange ting. Det fik lærer på Ådalens Skole Mette Lund til at udtænke et spil om lokaldemokratiet. Foto: Birgitte Masson

Unge i lokalpolitisk spil: 'Fedt''

Stemmer fra Markland' hedder spillet, som skal gøre unge over hele landet klogere på kommunalpolitik. To lærere fra Ådalens Skole står bag

Frederikssund - 16. juni 2021 kl. 09:07 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Når vi skal til stemmeurnerne til november, vil mange borgere ikke tøve med at sætte deres kryds. Alligevel kan der være vaklen i geledderne. Særligt når det gælder de unge, for hvem det nok ikke ligefrem er kommunalpolitik, der fylder i hovederne til hverdag.

Men samfundet har brug for de unges mening, for netop de unge har en mening om mange ting. Det var noget i den stil, lærer på Ådalens Skole Mette Lund tænkte, da hun fik en god idé. Hun ville udvikle et spil, som skulle gøre de unge klogere på lokaldemokratiet. Det er nu, to år efter, en realitet. Stemmer fra Markland hedder spillet, som lige straks rulles ud, ikke bare til hendes egne elever men på skoler over hele landet.

"Jeg har undervist i samfundsfag, historie og kristendom, det vi kalder kulturfagene, i mange år, og har hele tiden tænkt, at vi mangler et forløb som ligger fast, i forhold til hvad der sker i kommunen, så eleverne i de store klasser kan få en forståelse af, hvad der foregår i en kommunalbestyrelse," fortæller Mette Lund og uddyber;

"Man kunne da godt skrive ud til nogle lokalpolitikere. Spørge, om de vil komme ud på skolen, og fortælle eleverne lidt om, hvad det går ud på, og det vil som sådan også være meget fint, men det giver bare ikke den dybere forståelse af, hvad en kommune foretager sig."

Eleverne får setuppet Sammen med kollegaen Bo Andersen udtænkte hun ideen til spillet, hvor eleverne selv skal være lokalpolitikere. Hun mener, at læring bliver forstærket af, at man prøver det i praksis, fremfor hvis man bare læser om det. Samtidig skulle eleverne blive klogere på den forbindelse, der er mellem forvaltning, kommunalbestyrelse og borgere. Endelig skulle det være en naturlig ting, at eleverne kom op på rådhuset for at se, hvordan kommunen fungerer i praksis.

"Spillet tager udgangspunkt i en kommunal arbejdsproces. Eleverne får setuppet, og skal blandt andet opleve, hvordan en kommunalbestyrelse beslutter en sag. For at gøre det aktivt, er det eleverne, som skal være kommunalpolitikere. De skal selv sidde og opleve dilemmaerne, hvor man på den ene side måske gerne vil give til de ældre, men hvad så med skoleområdet, som man også gerne vil hjælpe? Træffer man en beslutning på bekostning af skolerne? Det er hele det dilemma, vi gerne vil lære dem. Og så ønsker vi, at klæde eleverne på, så de oplever, at rådhuset ikke er et lukket land," fortæller Mette Lund, som nu har sluppet spillet. Det er i stedet i hænderne på KL, hvor blandt andet en spilkonsulent har været med til at videreudvikle det.

Det betyder, at det snart ikke længere udelukkende er eleverne i 8. klasse på Ådalens Skole, som kan spille sig til mere viden om lokaldemokratiet. I det kommende skoleår kan elever overalt i landet spille med.

Udbreder lokaldemokratiet "I det kommende skoleår skal alle 8. klasser i kommunen gennem setuppet på rådhuset," fortæller Mette Lund. Hun håber, at kommuner over hele landet vil præsentere spillet for de ældste elever. Og ligesom i Frederikssund gerne på rådhuset, for at gøre det så autentisk som muligt;

"Det drejer sig om at brede nærdemokratiet ud, at fortælle de unge, at vil jeg have indflydelse, så må jeg have styr på tingene. Det, uanset om det drejer sig om lokalpolitik eller en interesseorganisation," siger Mette Lund.

Torsdag kiggede Lokalavisen ind hos 8.i på Ådalens Skole, hvor den sidste pilot fandt sted. Men spillet var ikke bare nyt for eleverne i 8.i, det var det også for deres lærer Mie Bing Simonsen;

"Jeg tænker, det er en rigtig god idé med sådan et spil. Det giver eleverne en viden på en anden måde. At gå på kompromis er faktisk en lærerig proces i mange former i livet, så jeg synes spillet kan noget, og at det taler godt ind i vores samfundstimer," siger Mie Bing Simonsen. Hun fortæller, at kommunalpolitik er nyt stof for de fleste elever.

"Vi har ikke haft ret meget om dette i undervisningen. Vi har meget om ideologier i regeringen, men det giver meget mere mening, at tage det ned på et lokalt plan. Her kan eleverne nemmere forholde sig til, at skulle drøfte en sag om, hvorvidt vi skal have denne her Esport turnering, som falder dem nærmere."

En øjenåbner Det giver Alberte, Isabella og Thomas fra 8.i hende ret i;

"Det er mere spændende, end jeg havde troet. Jeg tænkte ikke, at det med politik ville være spændende. Men sagerne har været ret interessante og forskellige, det har været en øjenåbner for, hvor mange problemer der kan være i en kommune i virkeligheden," siger Alberte. Isabella nikker;

"I starten lød det lidt kedeligt, men fedt at man skal sidde og diskutere og komme ud med sin mening, for så at nå frem til en løsning," evaluerer Isabella.

Spillet ender i byrådssalen, hvor man stemmer elektronisk. Til sidst får partierne point i forhold til, hvor tilfredse borgerne er med beslutningen.

De, som har fået de fleste sager igennem, udpeges som vindere.