Nordsjællands Politi sendte sent tirsdag aften en patrulje til Frederiksborggade i Frederikssund, hvor en teenagedreng var set i færd med at stjæle cykler i en gård. Foto: Kenn Thomsen

Ung mand forsøgte at stjæle cykler

En ung mand blev set i færd med at stjæle cykler i en gård på Frederiksborggade i Frederikssund sent tirsdag aften, inden han forlod gården på et løbehjul, oplyser Nordsjællands Politi.

Et vidne anmeldte tyveriforsøget klokken 23.26 til politiet, der sendte en patrulje til stedet for at kigge efter den unge, som dog ikke længere var at finde i området, fremgår det i et udtræk af politirapporten.