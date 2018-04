Ung bilist på flugt fra politiet med tre patruljer efter sig

En 20-årig mandlig bilist fra Skibby sigtes af politiet for fem forhold efter en biljagt natten til søndag, hvor han opgav at flygte med tre politibiler efter sig, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det viste sig, at han ikke havde erhvervet førerret til bil, og han var desuden påvirket af hash. Så han blev sigtet for bege dele, ligesom han blev sigtet for at stikke af fra politiet og for ulovlig omgang med hittegods i form af den forkerte nummerplade, som tilmed var sat på en uindregistreret bil.