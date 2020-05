En 21-årig mandlig bilist blev torsdag aften stoppet af politiet på Askelundsvej i Frederikssund, hvor det viste sig, at han ikke havde ret til at køre bil, hvilket han blev sigtet for. Foto: Maj-Britt Holm

Ung bilist kørte bil trods kørselsforbud

Det viste sig, at den 21-årige havde kørselsforbud, og han blev derfor sigtet for at køre bil uden at have førerret, skriver politiet i et uddrag af døgnrapporten.