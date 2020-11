Se billedserie Foto: BM

Send til din ven. X Artiklen: Ulvemysterium vokser: Rådyr flænset i Grethes have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ulvemysterium vokser: Rådyr flænset i Grethes have

Grethe Krog fra Over Dråby Strand tror, det er en ulv, der står bag et dødt rådyr, hun fandt i sin have

Frederikssund - 23. november 2020 kl. 15:39 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Et flænset rådyr i baghaven og en mulig ulv i området.

Dén kombination er nu blevet virkelighed for Grethe Krog fra Over Dråby Strand

Sammenfald Stort set samtidig med en anden kvindes oplevelse, hvor hun mener, at have set en ulvemor og dens unger ved Over Dråby Strand, gjorde Grethe Krog et skræmmende fund i sin have. Det var også ved Over Dråby Strand.

Det, Grethe Krog fandt, var et dødt rådyr, og hun tror, det er en ulv, som har sat tænderne i det.

"Jeg har aldrig været ude for noget lignende i min have. Vi har boet her siden 1986," fortæller Grethe Krog, i kølvandet på fundet af det døde rådyr forrige lørdag.

"Jeg var gået udenfor, for at finde grankviste til at sætte i mine altankasser, da jeg ser et ungt rådyr ligge ved min rhododendron. Det var dødt, og man kunne se, det var bidt op i den ene side."

Hendes allerførste tanke var, at det måtte have været en ulv, som havde dræbt dyret. At en ræv havde gjort det af med dyret, udelukkede hun ret hurtigt, det havde hun ganske enkelt ikke fantasi til at forestille sig, en ræv kunne gøre.

"Næste dag, jeg kom ud i haven, var rådyret flyttet halvanden meter," fortæller Grethe Krog.

Først nogle dage senere, læste hun Lokalavisens historie om en anden kvinde fra Over Dråby Strand, der mener at have mødt en ulvemor og dens unger, ikke langt fra Grethe Krogs matrikel.

"Jeg synes, det er uhyggeligt, at finde et dødt rådyr i min have. En ræv kan ikke molestrere et rådyr på den måde. Der er kun hovedet, knogler og ribben tilbage."

DNA-spor I kølvandet på rygterne om ulve ved Over Dråby Strand har formand for Foreningen Ulvetid Ole Pedersen kontaktet en kennelejer i området, som opdrætter Tjekkoslovakiske Ulvehunde.

Det har han gjort for at udelukke, at det er en af deres hunde der strejfer rundt.

"Jeg kan sige så meget, at det ikke er en ulvehund fra den lokale kennel. Ejeren fortæller, at de ikke har hunde som går løs, og i øvrigt har de altid LED halsbånd på, (LED-halsbånd gør det nemt at se hunden, når den luftes i de mørke timer, red.). Men der er ingen tvivl om, at et eller andet er der," siger Ole Pedersen, som nu har kontaktet Naturstyrelsen, som gerne vil kigge på sagen. Med andre ord vil de komme ud og tage DNA af det døde rådyr.

"Når der ikke er mere tilbage af rådyret, kan det være vanskeligt at fastslå, om det er en ulv som har dræbt det. Når en ulv tager et rådyr, vil den typisk bide det i halsen, og der vil være store mærker efter hjørnetænderne. Derefter vil den åbne ulven nedenfra, for at tage indmaden. Men det er af gode grunde svært at se nu," siger Ole Pedersen.