Se billedserie Jimmy Nielsen (t.v.) fra Slagelse og Flemming Duus Jensen (t.h.) fra Frederikssund deltager i en 737 kilometer lange holdstafet »MS Bike Challenge« fra Amager Strandpark til Skagen lørdag den 5. maj, og Jan Frederiksen fra Asnæs er med i følgebussen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ultimativ udfordring på to hjul Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ultimativ udfordring på to hjul

Frederikssund - 30. april 2018 kl. 05:12 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til hverdag kører 50-årige Flemming Duus Jensen fra Frederikssund S-tog som lokomotivfører, mens 46-årige Jimmy Nielsen fra Slagelse er smed og arbejder på Novo Nordisk-anlæg. Men lørdag den 5. maj stævner de ud på cykelholdet »Team Min Cykel Rematch« for i fællesskab at deltage i MS Bikechallenge, hvor det gælder 737 kilometer på cykel fra Amager Strandpark til Skagen i løbet af maksimalt 30 timer, til fordel for Scleroseforeningen.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis/Sjællandske.

- Det er en passion og en kærlighed til det at cykle, kombineret med et godgørende formål, som får os til det. Jeg kan specielt godt lide de udfordringer, hvor folk siger: »Det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke cykle til Skagen«. Nå, men det skal vi. Det er nok en menneskelig urkraft at ville noget, der er lidt voldsomt, og man har det rigtig godt bagefter, siger Flemming Duus Jensen.

For Jimmy Nielsen spiller det også ind, at han kender nogle, som er ramt af sclerose, og de har samlet 20.000 kroner til foreningen.

- Jeg vil gerne være med til at gøre opmærksom på den sygdom, for jeg ved, hvad det betyder for dem, og hvis jeg kan hjælpe ved at trampe i pedalerne i mange timer, gør jeg gerne det, påpeger Jimmy Nielsen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag den 30. april 2018.