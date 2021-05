Hvor tæt må der bygges til skel i sommerhuskvarterer? Den gamle regel siger 2,5 meter. I praksis står der mange små bygninger helt op til skel. Skal de rives ned? Foto: Thomas Olsen

Ulovligt byggeri i sommerhuskvarterer bekymrer kommune

Frederikssund - 27. maj 2021 kl. 11:35 Af Henrik Helmer Petersen

Der er mange sommerhusejere, der igennem årene har bygget små skure, carporte og drivhuse for tæt på naboer. Nu vil kommunen indføre klar praksis, og måske skal alle ulovlige bygninger rives ned.

I et sommerhuskvarter skal der være åbent og grønt, og man må ikke bygge på sommerhusgrunde tættere end 2,5 meter fra skellet til naboer.

Det er den gyldne regel, der altid har været, og som stadig gælder.

I sjældne tilfælde kan man med naboers velsignelse få en godkendelse og byggetilladelse fra kommunen til at omgå den regel.

Meget ulovligt byggeri I praksis er det mere lovløst.

Igennem årene har mange fritidshusejere i sommerhuskvartererne i Frederikssund Kommune opsat skure, brændehuse, drivhuse, containere og carporte umiddelbart op til skel til naboer - uden at spørge naboer og søge og få godkendelse fra kommunen.

Kommunen har ikke overblik over det, og nogle steder har det medført nabostridigheder.

Efterlyser klar linje På den baggrund vil Frederikssund Kommune nu vedtage nogle klare regler for, hvordan kommunen skal forholde sig til gamle, ulovligt opførte skure og andre bygninger i sommerhusområder. Samt hvordan kommunen skal forholde sig til nybyggeri af skure og andre bygninger i sommerhusområder.

Skal alle gamle, ulovligt opførte bygninger tæt på skel til naboer rives ned, og skal der gives et klart »nej« til forespørgsler om nybyggeri af skure og andre bygninger tæt på skel til naboer? Eller skal man se mere lempeligt på det?

Politisk uenighed Den kommunale forvaltning har bedt lokalpolitikerne træffe beslutningen, hvorvidt kommunen skal være restriktiv eller eftergivende.

Det kan politikerne ikke blive enige om. Det kom frem på byrådsmødet i Frederikssund Hallen onsdag aften.

Sagen har allerede været til debat i Plan- og Miljøudvalget, hvor politikerne heller ikke kunne blive enige. Derfor kom sagde til debat i byrådet, hvor politikerne delte sig i lejre.

Venstre lempelig Jørgen Bech (V), formand for Plan- og Miljøudvalget, mener, at kommunen skal vælge den lempelige model, så kommunen tillader enkelte små og lave bygninger tæt på skel til naboer i sommerhusområder.

- Alternativet vil være, at kommunen skal fare frem med hård hånd og bede rigtig mange ejere af fritidshuse nedrive bygninger, der har stået på grundene i årevis. Administrationen anbefaler os, at vi vedtager den lempelige model. Den er jeg tilhænger af, forklarede Jørgen Bech på byrådsmødet.

Han klargjorde, at det altid handler om et »skøn«, når en kommune skal afgøre, om en bygning må stå tæt på skel til en nabo.

- Sådan er det! Et skøn står over en regel, og derfor er der aldrig noget, der er helt nagelfast, når det kommer til byggeri tæt på skel i sommerhusområder.

S restriktiv Tina Tving Stauning (S), formand for Teknisk Udvalg, synes modsat, at kommunen mere håndfast skal håndhæve reglen om, at der ikke må bygges på sommerhusgrunde tættere end 2,5 meter til skel til naboer.

- Det er en regel, som altid har været her, og det er regel, som alle kender. Lad os fastholde den. Det er den, der sikrer, at vi har nogle grønne sommerhusområder, hvor der er luft mellem naboer, sagde hun på byrådsmødet.

Tina Tving Stauning kom dog med det, som hun kaldte en udstrakt hånd til Venstre.

- Socialdemokratiets forslag er, at vi fastholder den gamle regel om, at der ikke må bygges tættere end 2,5 til skel, men at vi tillader små drivhuse på under 10 kvadratmeter og åbne carporte op til skel. Små drivhuse og åbne carporte blokerer ikke for det grønne udsyn, forklarede hun.

Delte meninger Inge Messerschmidt (DF) oplyste, at hun er tilhænger af, at kommunen vælger den lempelige model, så der ikke er en masse mennesker, der skal rive bygninger ned.

Ole Søbæk (K) efterlyste en klar kommunal linje og pegede på et meget stort omfang af ulovligt byggeri af småbygninger og andet.

- I meget udstrakt grad i Vellerup Sommerby. Som kommune er vi nødt til at have styr på det hele med droneoverflyvning og registreringer, påpegede han.

Kompromis i spil Hans partifælle Niels Martin Viuff (K) forsøgte sig med en kompromisløsning.

- Mit forslag er, at vi vælger den lempelige løsning for det, der er bygget. Og at vi vælger den restriktive løsning med krav om 2,5 meter til skel fremadrettet.

Med Tina Tving Staunings ønske om den restriktive model med en lille lempelse, når det kommer til drivhuse og åbne carporte - og med Niels Martin Viufs' kompromisforslag om at se lempeligt på bestående byggeri og restriktivt på nybyggeri - var forvirringen total i byrådssalen.

Fortsat uenighed Sagen blev derfor sendt tilbage til en ny behandling i Plan- og Miljøudvalget, hvor missionen er at klargøre de nu i alt fire forskellige løsningsmodeller. Så byrådet på et efterfølgende møde kan træffe den endelige afgørelse.