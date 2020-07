Artiklen: Ukrudtsbrænder fik træport til at gløde

Frederiksborg Brand & Redning blev fredag eftermiddag kaldt til Møllevej 3 i Jægerspris, hvor en træport til virksomheden Compact Clean var begyndt at gløde, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der blev slået alarm om bygningsbrand i industribygning klokken 15.47. Men ifølge indsatsleder René Bech fra Frederiksborg Brand & Redning var der heldigvis kun tale om, at træporten var begyndt at gløde.

- En nabo ville i bedste mening hjælpe med at fjerne udkrudt med en ukrudtsbrænder. Men flammerne fik fat i en stor træport, så der kom lidt gløder. Vi slog et søm i, så vi kunne komme gennem træbeklædningen til isoleringen og få slukket gløderne, fortæller René Bech, der gætter på. at han og de syv øvrige brandfolk var på stedet i en halv times tid, inden de kunne returnere til Jægerspris Brandstation lige i nærheden.