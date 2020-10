Det er især de voksne på Benediktevej i Slangerup, der står for uhyggen. Fra venstre 19-årige Silke Storminger bag sin skeletdragt, hun selv har fremstillet, hendes far Christian Storminger, Danny Banks og Carsten Cederholm. Foto: Mie Neel

Uhyggen breder sig på villavejen

31. oktober 2020
Af Maj-Britt Holm

På oktoberaftener ligger de fleste villaveje i Slangerup stille hen. Men Benediktevej lyser uhyggeligt op i mørket og tågen i denne tid. Naboerne er nemlig gået all-in for at pynte op til halloween.

»Enter if you dare« - træd ind hvis du tør - står der på et skilt på hjørnet. Et spøgelsesskelet med røde lysende øjne hilser velkommen i horrorland, mens ubestemmelse og uhyggelige lyde kommer fra hækken bag ham. Længere fremme fremhæves stemningen af musikkompositionen »Tubular Bells« fra skrækfilmen »Eksorcisten« fra 1973.

Hyggeligt naboskab

Vi får glimtet af en gravplads med sten i en have, passerer forbi hængte skikkelser og dinglende fyldte ligposer, indhyllet i røg og blinkende lyskæder, og vi gyser over en grinende, skeletteret dame, som tilbyder et Covid-kys i sin bod.

- Om dagen er her hyggeligt med besøg af børnehaver, der kommer og kigger. Men om aftenen sænker uhyggen sig. Jeg tror, det halve af byen har været forbi i løbet af ugen, fortæller Carsten Cederholm, der er relativ nytilflyttet på vejen, så han, konen og de to sønner har kun nået at lave et gravsted i forhaven og sat et kopi af et kranium i soveværelsesvinduet.

Voksne og børn - beboere og besøgende - står i små grupper på vendepladsen og snakker fredeligt som kontrast til al uhyggen.

- Det er hyggelig naboskab, og vi laver selv det hele med genbrug af materialer, der skulle have været kasseret, og lidt, vi har købt i supermarkedet, forklarer Christian Storminger, som indrømmer, at det især er vejens familiefædre, som er gået amok i kreativitet.

Hans 19-årige datter Silke har dog også bidraget med et skelet, der er en mellemting mellem et kostume og en dukke, som hun holder foran sig, og med lange arme, der hilser på.

- Det er bare fedt at være med til, storsmiler hun.

Det startede med græskar

Familien Storminger har en kæmpeedderkop i forhaven med kroppen formet af et gammelt tæppe, hønsenet som ben, omviklet med sort tape, og røde blinkende øjne fra en ellers uskyldig lyskæde. Bilen er i disse dage forvist fra carporten, der er fuld af teater-spindelvæv, svarende til edderkoppens størrelse.

- Det startede for et par år siden med et par græskar og nogle lyskæder. Så gik vi til den på vejen sidste år. Til halloween fik vi besøg af 200-250 børn, der kom og bad om slik. Det var en bragende succes. Vi syntes, det var lidt kedeligt, at de skulle rundt og ringe på alle døre. Så vi slog os sammen og lagde slikket i en fælles gryde, og vi måtte køre i pendelfart til brugsen for at supplere, fordi vi hele tiden løb tør, fortæller han.

Men på grund af risiko for Covid-19 smittefare i år håber Christian Storminger, at forældre vil sørge for, at deres børn ikke kommer og ringer på dørene.

- Vi opfordrer forældrene til selv at tage lidt slik med til deres egne børn i år, siger han og tilføjer, at pandemien også har fået naboerne til at droppe deres sædvanlige hyggelige fællesspisning.

Ghostwalk om huset

Kun få af de otte husstande på Benediktevej deltager ikke aktivt i oppyntningen.

- Men vi har fået lov til at låne deres haver, så der også kan komme uhygge der, forklarer Christian Storminger.

En tur rundt om familiens hus byder på en »Ghostwalk« - spøgelsesvandring - hvor der undervejs er kig til gravpladser, skeletter med røde øjne, og selv havelamperne har fået rød plast, så lyset kan blive rigtig uhyggeligt. Christian Storminger har store forventninger til lørdag aften.

- Vi får besøg af to nevøer, og jeg har aftalt med dem, at de gemmer sig i buskene og springer frem, når de mest kække af de store børn går forbi. Men vi passer selvfølgelig på de små, siger han, der krydser fingre for, at det bliver fuldmåne lørdag aften, så det kan blive rigtig hyggeligt uhyggeligt.