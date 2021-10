Se billedserie Halloween på Frederikssund Museum Færgegården var et tilløbsstykke med udsolgt alle dage. Også selvom vejret ikke viste sig fra sin bedste side i skolernes efterårsferie. Foto: Birgitte Masson

Uhyggelig Allehelgen på Frederikssund Museum

Alle de overnaturlige væsener, gespenster og gengangere ventede, da Frederikssund Museum inviterede børn og voksne til gys og gru i efterårsferien

Frederikssund - 23. oktober 2021 kl. 08:06 Af Birgitte Masson

Knap 400 gæster. Så mange valgte at lade sig skræmme og blive klogere på den gamle, danske folketro, da Frederikssund Museum fejrede Allehelgen på Færgegården i efterårsferien.

Med assistance fra tre medhjælpere stod museumsinspektør Line Jandoria Jørgensen i spidsen som veloplagt gys-og-gru-ekspert, hvor hun på omvisninger af halvanden times varighed havde gæster med ude på en mission, der skulle afværge det onde.

"Det har været et stort arbejde at forberede, men også rigtig sjovt. Når man er godt bevandret i folketroen, er der rigtig meget at tage af med alle de her fantastiske historier. De ligger bare og er til at gribe af. Det har faktisk været svært at vælge ud, hvilke historier der skulle med," fortæller Line Jandoria Jørgensen og fortsætter;

"Og så har det været mega fedt, at se det komme til live. Og alle os der har været på arbejde i denne uge, vi er helt høje nu, hvor det hele er overstået. Også selvom vejret ikke har været det bedste. For folk har alligevel været gode til at troppe op fulde af gå-på-mod i deres regntøj," siger Line Jandoria Jørgensen.

Ifølge hende er det uhyggelige Allehelgen tema gået fint i tråd med Færgegårdens fokus på traditioner.

"Hele året har vi slået ned på traditioner og på kulturhistorien i det. Halloween er spændende. Det er en af de nye traditioner, som ikke har noget dansk kulturhistorie i sig. Vi kendte godt til Allehelgen, som indtil engang i 1700-tallet var en helligdag herhjemme. Halloween, som handler om at dyrke det okkulte, klinger faktisk meget godt i vores kulturtradition på grund af vores gamle folketro, nemlig troen på overnaturlige væsener. Hele året rundt levede man før i tiden i det tætte samspil med naturen, hvor man jo var død-afhængig af, at blandt andet afgrøderne blev gode, der var jo så meget som kunne gå galt. Min tolkning er, at man med folketroen i gammel tid forsøgte at kontrollere noget, der var ukontrollerbart."