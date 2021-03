Padeltennis er den hurtigst voksende sportsgren i verden. Og alene i Frederikssund Kommune, har tre af de større byer ansøgt om at få baner. Heraf er der kommet to baner til Jægerspris. Om og hvornår Frederikssund og Skibby kan få baner, er stadig uvist. Foto: Arkiv/Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand om ny klubs ansøgning til idrætsbyen: 'Bliver svært at indfri' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand om ny klubs ansøgning til idrætsbyen: 'Bliver svært at indfri'

Formanden for kultur- og fritidsudvalget er sikker på, at padeltennisbaner til Frederikssund skal blive en ting. Men hvornår, det er en anden sag

Frederikssund - 29. marts 2021 kl. 13:46 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Padeltennis er den hurtigst voksende sportsgren i verden, og det mærker man også i kultur- og fritidsudvalget i Frederikssund Kommune. Det fortæller formand for udvalget, Jesper Wittenburg (S). I løbet af det sidste år er der således tikket tre ansøgninger om opførsel af baner til sporten ind hos udvalget. Og mens formanden understreger, at intet ville glæde ham mere end på stedet at bevillige samtlige ansøgninger, bliver det svært at kunne rumme på udvalgets sparsomme budget på to millioner kroner om året.

"Jeg ved godt, hvad padeltennis koster, og mens jeg selv mener, at det skal vi da selvfølgelig have til Frederikssund by, så kan jeg hurtigt regne ud, at det bliver svært at indfri i år, med hvad vi har tilbage af vores budget," siger formanden og fortsætter:

"Sidste år bevilligede vi to baner til Jægerspris. Siden har vi haft en ansøgning fra Skibby, der skal op til genbehandling nu her, og så har vi netop modtaget en ansøgning fra Frederikssund. Og det ville ikke undre mig, der også kommer en fra Slangerup på et tidspunkt."

Realistisk næste år De to baner i Jægerspris kostede godt trekvart million kroner, så det kan godt forventes, at de fire baner, Frederikssund Padel Tennis har ansøgt om i den nye idrætsby, vil koste dobbelt op, lyder det fra formanden.

Derfor, forklarer han, er det mest realistiske, hvis udvalget kan indstille til byrådet, at padeltennis-banerne i idrætsbyen kan laves på budgettet særskilt til byen og ikke på udvalgets budget.

"Det ville jo give god mening, at det skal køre med ind over det budget. Men det kræver mere opbakning og flere forhandlinger og at der rykkes lidt rundt på planen for stedet," lyder det fra Jesper Wittenburg, der samtidig understreger, at han ikke forventer, at dette vil være et større problem.

"Personligt mener jeg, at det da vil være logisk og helt oplagt, at vi skal have padeltennisbaner i Frederikssund. Og de skal selvfølgelig være i idrætsbyen. Spørgsmålet er blot, hvornår det kan ske. Og jeg tror ikke, det er realistisk, det kan ske i 2021, for så skal det under udvalgets budget, og det er stort set allerede tømt," siger han og fortsætter:

"Men det er meget realistisk, at det kan lade sig gøre i 2022, måske endda allerede i foråret, så der er mulighed for at spille så snart sommersæsonen starter."