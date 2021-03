Udvalg kom på arbejde

Nogle af de flittige medlemmer i Skibby Aktive havde iført sig arbejdstøjet, for at gøre en del af Skibby Hjertesti fremkommelig

Udvalget for Vedligehold og Forskønnelse i Skibby Aktive har netop brugt en masse knofedt og to dage på at fjerne krat og selvsåede træer fra viadukten i Nordmandsskoven, hvor den forhenværende togforbindelse Midtbanen gik.

"Der var forskellige arbejdsopgaver i projektet, som længe har været et ønske for udvalget at få klaret. Vi fjernede blandt andet et stort stykke tæppe, der var indgroet med jorden. Det var umuligt at grave op, så det måtte skæres væk," fortæller formand Hanne Kyvsgaard på udvalgets vegne.