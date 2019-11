Planen er stadig, at Frederikssund skal have »den fulde model« af et havnebad, siger formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg (S). Visualisering: Christensen og Co. Arkitekter A/S, Moe A/S og Marianne Levinsen Landskaber

Udvalg holder fast i planer om havnebad

Frederikssund - 08. november 2019 kl. 13:49 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kom ikke et eneste tilbud fra entreprenører på at bygge et nyt havne- og kulturbad til 16 millioner kroner i Frederikssund, inden fristen udløb i maj, hvorfor kommunen måtte annullere og stoppe licitationen for den samlede hovedentreprise. Men det betyder ikke, at man giver op på den oprindelige plan, fortæller formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg (S) til Frederiksborg Amts Avis, efter udvalget denne uge har diskuteret den videre proces.

- På baggrund af de manglende bud har vi kigget på og snakket med de fire entreprenører, som den eksterne totalrådgiver, Christensen og Co., har ført en såkaldt markedsdialog med på kommunens vegne. Vi har her set på, hvilke muligheder der er, og konklusionen er, at vores udgangspunkt er at fortsætte på samme niveau, og vi vil selvfølgelig gå efter den fulde model, som vi hele tiden har gjort, siger han.

På udvalgets møde var sagen oppe som et lukket punkt, hvorfor udvalgsformanden ikke kan sige meget. Han fortæller dog, at man har besluttet at bede administrationen om, i samarbejde med den eksterne totalrådgiver Christensen og Co., at se på, hvordan man bedst kommer videre nu.

- Der er forskellige scenarier for, hvad vi kan gøre nu, og det skal vi lige have snakket sammen om, inden vi går ud med noget officielt, siger Jesper Wittenburg.

Havnebadsprojektet er startet af frivillige i Frederikssund Ny Initiativråd (FNI), der har gjort et stort arbejde for at få AP Møller Fonden til at donere otte millioner kroner til havne- og kulturbadet, altså halvdelen af udgifterne.

Jesper Wittenburg har tidligere forklaret til avisen, at der kun er få firmaer, som ved, hvordan man bygger på vand i stedet for land i forhold til materialer og konstruktion, der for eksempel skal kunne holde til oversvømmelser, høj- og lavvande samt skiftende temperaturer.

Frederikssund-projektet er tidligere blevet udskudt i kortere tid, idet Trygfondens Kystlivredning i januar i år kom med skærpede anbefalinger til badesikkerheden i kultur- og havnebadet. Det første blandt andet til, at et forslag om en flydescene i midten af badet droppes, fordi den vil udgøre en fare for, at badende kan komme i klemme samt skabe blinde vinkler for livredderne.