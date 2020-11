Udsolgt til vejrværts foredrag om klimaforandringer

I disse tider, hvor der er stor opmærksomhed på klimaforandringer, har du muligheden for at høre et interessant foredrag om klimaet og de konsekvenser, klimaændringer medfører. Klimaændringerne er ifølge FN's klimapanel på vej. Disse ændringer kan ikke blot iagttages på indlandsisen, men også i den politiske debat.

DR's kendte vejrvært, Jesper Theilgaard, har fulgt udviklingen nøje og giver et indblik i, hvad der kan ske, når temperaturen stiger. Bliver Danmark oversvømmet? Får vi nogensinde en hvid jul igen? Kan vi forvente flere storme, som den vi så i 1999? Hvad sker der uden for Danmark, når temperaturen stiger? Kan vi forvente flere naturkatastrofer som følge af klimaændringerne? Og hvad sker der på den politiske front? Samtidig løftes sløret for, hvordan klimaet generelt har udviklet sig, og hvad vi ved om klimaændringer over de sidste tusinder af år.