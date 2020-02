Teater V har premiere på »Driving Miles« i Parkteatret i Frederikssund torsdag den 5. marts, inden forestillingen skal landet rundt og opføres 40 gange. Foto: Kirsten Hyldager

Send til din ven. X Artiklen: Udsolgt premiere når jazz-ikon hyldes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udsolgt premiere når jazz-ikon hyldes

Frederikssund - 28. februar 2020 kl. 19:04 Af Casper Suk Thorlacius og Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er helt udsolgt, når Parkteatret i Frederikssund har premiere på Henning Mankells forestilling »Driving Miles«, inden stykket skal på turné rundt om i landet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Driving Miles« er en musisk fortælling om mødet mellem jazzlegenden Miles Davis og hans norske chauffør Svein Åge.

Miles kommer til Molde, bliver hentet i lufthavnen af en limousine med chauffør Svein Åge bag rattet. »Do you know who I am?«, spørger Miles. »Yes«, siger Svein Åge.

»Do you like my music?«, siger Miles. »No«, siger Svein Åge. Det lægger grunden til et venskab. Miles Davis bliver glad. Han har truffet et menneske, som hverken lyver, lefler eller smigrer, men siger tingene ligeud. Næste gang Miles kommer til Norge, kræver han Svein Åge som chauffør, og deres venskab udvikler sig gennem årene.

Historien kredser om Svein Åges opdigtede ven Steinar og dennes møde med Miles' musik ved en legendarisk koncert i Montreux, der nærmest bliver en åbenbaring for ham og ændrer hans indstilling til livet.

- En poetisk, dybt personlig og nuanceret hyldest til kunstens og musikkens kraft, skriver teatret i en pressemeddelelse.

Efter premieren vises forestillingen 40 gange i hele landet fra den 6. marts til den 7. maj. Undervejs opføres den en gang mere på Parkteatret, og det er fredag den 17. april klokken 20.00.

For at et dansk publikum skal få glæde af denne smukke tekst har Parkteatret i Frederikssund erhvervet rettighederne og samlet et stærkt hold bestående af den erfarne skuespiller og historiefortæller Vigga Bro som instruktør, dramatikeren Anna Bro som oversætter samt skuespiller Hans Henrik Clemensen, som har en lang erfaring med fortælleteater, i rollen som Steinar.

Og ikke mindst de fire unge jazzmusikere Anders Malta på trompet, Rune Fog-Nielsen på bas, Cornelia Nilsson på trommer og Zier Romme Larsen på piano.

Billetter kan købes via Parkteatrets hjemmeside www.parkteatret.dk