Se billedserie Fællesmagasinets facade er opført af konkave (indad buede) forplader med en lodret not i samlingerne. Det giver bygningen en blød og varieret skyggetegning. Foto: Henrik Helmer Petersen

Udskældt bygning nomineret til fin betonpris

Frederikssund - 08. juni 2021 kl. 05:15 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Fællesmagasinet, Slots og Kulturstyrelsens store, udskældte byggeri i Vinge, er nomineret til Betonelement Prisen 2021. Bygningens kannelurer kendetegner et gravkammer, hedder det i indstillingen.

Beton er ikke nødvendigvis kun beton. Der kan også bygges arkitektonisk spændende og innovativt i beton, og Slots og Kulturstyrelsens 24.300 kvadratmeter store byggeri af Fællesmagasinet i Vinge er et eksempel på det.

Det mener Betonelement-Foreningen, der har nomineret Fællesmagasinet til Betonelement Prisen 2021.

Nominerede er også den private landejendom Åstrup Have i Haderslev og Codan Medicals nye afdeling i Køge.

Kulturarv Fællesmagasinet i Vinge er tegnet af arkitekt Lars Rolfsted Mortensen fra Gottlieb Paludan Architects. Den enorme bygning skal rumme kulturarvsgenstande fra Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, og bygningen forventes at stå klar i 2022.

Lokalt har flere kritiseret Fællesmagasinet for at misskæmme området, være for stort og bombastisk og for at trone for højt i landsskabet.

Beton med buer I Betonelement-Foreningen ser man det anderledes.

- Fællesmagasinets facade er opført af konkave (indad buede) forplader med en lodret not i samlingerne. Dertil er alle elementer delt på midten - med flere konkave buer på den nederste del af bygningen.

- Det arkitektoniske valg giver Fællesmagasinet en blød og varierende skyggetegning på facaden og det fremhæver byggeriets enkle princip, lyder det i Betonelement-Foreningens nominering af Fællesmagasinet til Betonelement Prisen 2021.

Betonelement-Foreningen hæfter sig også ved, at Fællesmagasinets facade har forstørrede kannelurer, som er lodrette riller, der kendes fra antikkens søjler - blandt andet ved gravkamre.

Som på et gravkammer - Kannelurer kendetegner et gravkammer, og det klassiske motiv er berettiget til fællesmagasinets arkitektur, idet kulturarven i magasinet forbinder os til historiens dybde og sætter den danske kultur i forbindelse med andre kulturelle strømninger, der har formet udviklingen i Danmark, forklarer Lars Rolfsted Mortensen, arkitekten bag byggeriet.

Særegent for byggeriet er også, at Fællesmagasinet som skatkammer for statens kulturarvsgenstande opføres robust og sikkert og også klimastabilt.

Kulturarvsgenstande holder sig ideelt, når temperaturen året rundt er på mellem 8 og 16 grader, og temperaturen kun svinger op og ned uhyre langsomt.

Temperatur fra jord Det sikrer Fællesmagasinets arkitektur og konstruktion ved, at bygningen ikke er isoleret i bunden nede i jorden. På den måde udnytter man jordens stabile temperatur. Det betyder, at bygningen kun skal have små ventilationsanlæg for at kunne holde den ønskede temperatur på mellem de 8 og 16 grader året rundt.

Vinderen af Betonelement Prisen 2021 offentliggøres til organisationen Dansk Betons prisfest den 22. juni 2021.