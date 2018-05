Et pendlerfradrag kan indirekte gøre det mindre nødvendigt at lave chikaner ved Kronprins Frederiks Bro, når den nye broforbindelse står klar. Illustration: Vejdirektoratet

Udsigt til færre chikaner på kronprinsens bro

Frederikssund - 08. maj 2018 kl. 04:35 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal den nye broforbindelse over Roskilde Fjord være rentabel, skal der »flyttes« bilister fra Kronprins Frederiks Bro ned til den nye betalingsbro. For at løse den opgave har Vejdirektoratet tidligere luftet muligheden for at indføre en række foranstaltninger som lavere hastigheder og længere tids rødt lys i lyssignalerne på J.F. Willumsens Vej, men det pendlerfradrag til brugere af den nye bro, som skatteminister Karsten Lauritzen (V), tidligere har ytret sig positivt om, kan medføre, at der ikke bliver behov for chikaner ved en eksisterende bro.

Det fremgår af et svar fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) til folketingsmedlem og byrådsmedlem i Frederikssund, Hans Andersen (V), skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Ved indførelse af befordringsfradraget forventes trafikken over broen at stige, hvorfor økonomien forbedres. Dermed kan spørgsmålet om en ændret trafikregulering på J. F. Willumsens Vej tilpasses bedre hensyn, skriver ministeren og fortsætter:

- Befordringsfradragets indførelse kan derfor med fordel kombineres med Vejdirektoratets forslag til mindre, begrænsede foranstaltninger.

- Jeg er rigtig glad for, at de største trafikpropper nu ser ud til at blive streget fra Vejdirektoratets liste. For det er helt urimeligt, hvis bilisterne skal ramme en mur af røde lys, reduceret hastighed, flere broåbninger og hvad der ellers er på listen, siger Hans Andersen og understreger, at han fortsætter sin dialog med transportministeren og skatteministeren.

Også den socialdemokratiske folketingskandidat i Frederikssund, Rasmus Stoklund, har stillet spørgsmål vedrørende chikaner ved Kronprins Frederiks Bro til ministeren, som tidligere har svaret, at det er Frederikssund Kommune og ikke staten, som skal bidrage med at regulere trafikken på Kronprins Frederiks Bro.

Rasmus Stoklund er derfor godt tilfreds med den seneste udvikling i sagen.

- Jeg er bare glad for, at ministeren har bekræftet, at man ikke fra statsligt hold laver chikaner i det omfang, som har været luftet. Når det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at undgå brugerbetaling på den nye bro, så er det her bedre end ingenting, siger Rasmus Stoklund og tilføjer:

- Så er der faktisk et reelt alternativ til den nye brugerbetalte bro. Det er klart, at i den bedste af alle verdener var det bedste, at der ikke var brugerbetaling, for det har vi ikke tradition for i Danmark og slet ikke i en kommune, siger Rasmus Stoklund.