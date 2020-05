Folketingsmedlem Hans Andersen (V), der også er byrådsmedlem i Frederikssund Kommune, glæder sig over, at Frederikssund Kommune står til et plus på fire millioner kroner om året i den nye aftale om udligning mellem kommunerne efter at have haft udsigten til et minus på 45 millioner kroner i regeringens udspil. Foto: Thomas Olsen

Udligning: Frederikssund får lille plus

Frederikssund - 05. maj 2020 kl. 11:47 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederikssund Kommune står til et plus på fire millioner kroner om året med aftalen om en ny udligning mellem landets kommuner. Det er en kraftig forbedring i forhold til regeringens udspil, som ville have kostet kommunen et minus på 45 millioner kroner, hvis det var blevet gennemført, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det glæder det nordsjællandske folketingsmedlem Hans Andersen (V), som også er byrådsmedlem i Frederikssund Kommune og derfor kender den kommunale økonomi indgående.

- Det er jo et forbedret resultat på næsten 50 millioner kroner om året i forhold til udspillet fra regeringen. Vi så ind i en regning på 45 millioner kroner, og det ville have betydet en markant skattestigning på 0,5 procent eller desværre markante serviceforringelser. Nu står vi til et plus på fire millioner kroner, og det er vi i hvert fald meget tilfreds med, siger Hans Andersen.

Hans Andersen fortæller, at han og Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) begge har arbejdet benhårdt på at sikre et bedre resultatet for Frederikssund Kommune og ikke mindst for borgerne i Frederikssund Kommune.

- Jeg har haft tæt dialog med mine partifæller Sophie Løhde, Troels Lund Poulsen og Anni Matthiesen, og overfor de tre har jeg argumenteret, at Frederikssund ikke skulle stilles i den meget, meget kedelige situation, vi stod med i regeringens udspil. Det, ved jeg, John har gjort tilsvarende, blandt andet i borgmestermøder. Vi synes bestemt ikke, at en regning på 45 millioner kroner ville være rimelig, når man kigger på beskatningsgrundlaget og udgiftsbehovet for Frederikssunds vedkommende, siger folketingsmedlemmet, der glæder sig over, at Enhedslisten, SF og Alternativet er med i aftalen med Venstre og regeringen - Socialdemokratiet - altså en bred aftale.

Ifølge Hans Andersen har der været drejet på »rigtig mange tandhjul« i forhandlingerne om en udligningsreform. En del af forklaringen på, at Frederikssund står til at blive bedre stillet end i udspillet er, at når hovedstadsudligningen fjernes, så kommer der en ny pulje til kommuner i hovedstadsområdet.

- Nu står vi til at modtage 30 millioner kroner fra den nye pulje på 600 millioner kroner. Frederikssund er ikke fattig. Netto udligner vi til andre kommuner. Men vi har relativt færre skatteindtægter end mange andre kommuner i hovedstadsområdet, og vi er ikke på niveau med for eksempel Egedal og Rudersdal. Derfor var det afgørende, at når man nedlægger hovedstadsudligningen, mener jeg, så skulle vi have noget sat i stedet for, forklarer han, som oplyser, at Frederikssund Kommune måtte hæve skatten i 2019 fra 25,3 til 25,8 procent, en af de højeste blandt de nordsjællandske kommuner.