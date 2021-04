Uden kørekort og på stoffer

Manden forsøgte at stikke af fra patruljen, der kortvarigt optog forfølgelsen. Bilen var hurtig indhentet, og den 26-årig havde forladt køretøjet, men blev hurtig fundet. På stedet fandt hundepatruljen også en beholder, der viste sig at indeholde lidt mere end et enkelt gram amfetamin. Manden er nu sigtet for flere forhold og kan forvente en bøde.