Fritids- og Kulturudvalget i Frederikssund Kommune anbefaler økonomiudvalg og byråd, at forvaltningen i samarbejde med totalrådgiveren undersøger, hvorfor der ikke er kommet tilbud på at bygge det nye havnebad. Visualisering: Christensen og Co. Arkitekter A/S, Moe A/S og Marianne Levinsen Landskaber

Udbud af havnebad undersøges

Frederikssund - 23. maj 2019 kl. 11:03 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer som en stor overraskelse for Fritids- og Kulturudvalget i Frederikssund Kommune, at der ikke er kommet ét eneste tilbud fra en entreprenør på at bygge et nyt havne- og kulturbad til 16 millioner kroner i Frederikssund, inden fristen udløb sidste mandag, hvorfor kommunen måtte annullere og stoppe licitationen for den samlede hovedentreprise. Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

På et ekstraordinært møde om sagen onsdag besluttede udvalget at anbefale økonomidvalg og byråd at få forvaltningen til i samarbejde med den eksterne totalrådgiver Christensen og Co. at undersøge, hvorfor ingen af de fire entreprenører, han har ført en såkaldt markedsdialog med på kommunens vegne, har valgt at byde på at udføre arbejdet. Det oplyser formanden for Kultur-og Fritidsudvalget, Jesper Wittenburg (S).

- Det er meget mærkeligt og vildt frustrerende, at vi ikke har fået nogle bud, især fordi vi ikke har set det komme. Vi har ikke hørt noget som helst fra rådgiveren om, at der skulle være problemer og noget galt med prisniveauet, konstruktionen eller noget andet. Men vi kan ikke gøre andet end at »åbne vinduet og skrige ud«, lyder det fra Jesper Wittenburg, som fortæller, at udvalget har besluttet at anbefale overfor økonomiudvalg og byråd at »dykke ned i sagen« for at få afdækket, hvad der er gået galt.

- Vi er ikke ude på at pege fingre af nogen. Men vi skulle gerne ende med at få et havnebad ud af det. Jeg ser det som en stor sten på vejen, og det er lidt usikkert, hvor vi står nu. Da vi ikke har fået informationer fra rådgiver om problematikker, kan vi ikke vide, hvor lang tid, det vil tage at lave et nyt udbud, forklarer udvalgsformanden.

Fond er orienteret

Havnebadsprojektet er startet af frivillige i Frederikssund Ny Initiativråd (FNI), der har gjort et stort arbejde for at få AP Møller Fonden til at donere otte millioner kroner til havne- og kulturbadet, altså halvdelen af udgifterne. Fonden er ifølge Jesper Wittenburg orienteret kort om resultatet af udbuddet, men han forventer ikke, at det manglende tilbud får negative konsekvenser, i hvert fald ikke lige nu.

- Det er ikke fordi, vi har tabt modet. Fonden har ikke sat udløbsdato på, men om de gør det senere, kan vi ikke vide. Det er klart, at vi skal ikke vente fem år med at bygge havnebadet, fastslår han.

Jesper Wittenburg forklarer, at der kun er få firmaer, som ved, hvordan man bygger på vand i stedet for land i forhold til materialer og konstruktion, der for eksempel skal kunne holde til oversvømmelser, høj- og lavvande samt skiftende temperaturer.

Frederikssund-projektet er tidligere blevet udskudt i kortere tid, idet Trygfondens Kystlivredning i januar i år kom med skærpede anbefalinger til badesikkerheden i kultur- og havnebadet. Det første blandt andet til, at et forslag om en flydescene i midten af badet droppes, fordi den vil udgøre en fare for, at badende kan komme i klemme samt skabe blinde vinkler for livredderne.