Tyve stjal værktøj for 250.000 kroner

Her er fire containere blevet brudt op mellem i fredags klokken 18 og i lørdags klokken 5, og der er stjålet værktøj for 250.000 kroner af temmelig ihærdige tyveknægte, fortæller politikommissær Erik Pontoppidan, som ikke ved, om værktøjet tilhører entreprenørfirmaet, der bygger ny fjordforbindelse.

- De har fjernet en 1200 kilo tung palle for at komme ind i containerne, og den ene har de skåret hul i med en vinkelsliber, siger han, som tilføjer, at hvis politiet kan finde frem til det stjålne værktøj, kan man få det tilbage ejerne som følge af et præventivt tiltag, han ikke ønsker at løfte sløret for, hvad er.