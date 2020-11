Nordsjællands Politi har fået anmeldelser om tre villaindbrud i Hornsherred torsdag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Tyve så sit snit til at bryde ind i tre huse

Frederikssund - 13. november 2020 kl. 14:56 Af Maj-Britt Holm

Tyve har benyttet sig af et meget kort tidsrum til at begå indbrud i to villaer i Hornsherred.

I et hus på Fyrrehegnet i Jægerspris var der torsdag mellem klokken 17.45 og 18.25 en eller flere ubudne gæster, der brød et soveværelsesvindue op. Det er dog ikke opgjort endnu, hvad der blev stjålet, oplyser Nordsjællands Politi i et uddrag af døgnrapporten.

Der var også et ukærkomment besøg i et hus på Fyrrevænget i Jægerspris torsdag klokken 07.30 til 20.10, og her kom tyven eller tyvene ind ved at knuse en rude. Heller ikke her er det opgjort, hvad der mangler.

Der er heller ikke nogen opgørelse endnu fra et indbrud i Nordsmandshusene i Skibby torsdag klokken 16.30 til 18.30, hvor gerningsmand- eller mænd kom ind ved at bryde et vindue til stuen op.