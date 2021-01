Tyve brød ind i værkstedet

Klokken 01.55 natten til onsdag fik Nordsjællands Politi anmeldele om, at der havde været indbrud i en virksomheds værksted på Elsenbakken i Frederikssund.

»En patrulje kørte til stedet, hvor det dog ikke var muligt at udfinde de formodede gerningspersoner. Patruljen kunne konstatere, at de ukendte gerningspersoner havde tiltvunget sig adgang til stedet ved at opbryde en dør.«, oplyser politiet i sit uddrag af døgnrapporten.