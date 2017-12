Tyve afbrudt af alarm eller hjemkomst

Indbrudstyvene fik umiddelbart ikke noget med sig fra et togt på Lille Færgevej i Frederikssund. Det fortæller Nordsjællands Politi, der oplyser at tyvene formentligt blev afbrudt af enten en alarm eller af beboernes hjemkomst klokken 03.05 natten til søndag. Tyvene kom ind ved at bryde et vindue til et soveværelse op med et koben. De forlod stedet via et badeværelsesvindue.