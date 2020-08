Tyv stjal pung i ulåst lejlighed

En ulåst hoveddør var for fristende for en tyv, der søndag eftermiddag stjal en læderpung i en lejlighed i Nørresvinget i Frederikssund.

Nordsjællands Politi oplyser i et udtræk af døgnrapporten, at tyveriet foregik i tidsrummet fra klokken 13.30 til 16.00, mens pungens ejer var væk fra lejligheden og ikke havde låst døren.

Sammen med læderpungen, der blev stjålet fra en jakke, som havde hængt i entreen lige indenfor hoveddøren, forsvandt et kreditkort, et sygesikringskort, et kørekort, et Coop kort, et Tivoli kort samt cirka 100 kroner i kontanter.