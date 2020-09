Nordsjællands Politi har fået anmeldelse om, at en tyv har klippet hængelåse over til containere på Heimdalsvej i Frederikssund og har stjålet elværktøj. Foto: Kenn Thomsen

Tyv stjal elværktøj i opbrudt container

Det er sket mellem tirsdag aften klokken 21.00 og onsdag morgen klokken 07.00, hvor gerningsmanden ifølge et uddrag af politiets døgnrapport klippede hængelåsene til containerne over for at skaffe sig adgang til værktøjet.