Der har været indbrud i et hus på Bakkedraget i Jægerspris torsdag. Foto: Kenn Thomsen

Tyv løb med iPad, computer og smykker

Indbruddet skete torsdag i tidsrummet fra klokken 09.45 til 11.55, hvor gerningsmanden knuste en rude ved en køkkendør for at komme ind og stjal en iPad, en computer og smykker, fremgår det i et uddrag af politiets døgnrapport.