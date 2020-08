Der er stjålet værktøj og byttepenge fra et firma på Strandlystvej i Frederikssund. Foto: Kenn Thomsen

Tyv kom ind gennem vindue

Ukendte gerningsmænd har på et tidspunkt mellem mandag klokken 16 ved fyraftestid og tirsdag morgen klokken 6.15 brudt et vindue op til et kontor og værksted på Strandlystvej i Frederikssund.