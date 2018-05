Tyv gjorde modstand - og så blev det røveriforsøg

Her havde to mænd forsøgt at stjæle varer i Matas-butikken ved hjælp af såkaldte russerposer.

- Det er noget voldsomt, blandt andet spytter han vagten i ansigtet. Det går derfra for at være et simpelt tyveri til at fremkalde en sigtelse for røveriforsøg og han vil bluve fremstillet i grundlovsforhør senere på dagen, oplyser vagtchef Ole Hestbæk, Nordsjælland sPoliti.