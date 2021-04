Indenfor en halv time i fredags blev der begået indbrud i et hus i Ferslev ved Skibby, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Thomas Olsen

Tyv brød dør op og stjal sort læderpung

Selv de mindre byer finder indbrudstyve vej til. Således har der været indbrud i et hus i Kirkegade i Ferslev ved Skibby, oplyser Nordsjællands Politi.

Det skete i et meget kort tidsrum i fredags mellem klokken 13.30 og 14.00, hvor gerningsmanden skaffede sig adgang til huset ved at bryde en hoveddør op, fremgår det i et udtræk af politiets døgnrapport.