Trygge og tilfredse borgere: Kommune scorer højt i ny undersøgelse

Frederikssund - 19. november 2019 kl. 15:44

Sammenlignet med landets øvrige kommuner ligger Frederikssund Kommune i den øverste tredjedel, når det handler om ældre borgernes tryghed i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Social- og Indenrigsministeriet.

- Det er vigtigt, at borgere føler, de er i gode hænder, når de kommer hjem fra hospitalet, og det er noget, vi politisk har været og stadig er rigtig optaget af. Så det er dejligt at få at vide, vi er i den øverste tredjedel. Det siger jo noget om, at det arbejde vi er i gang med i forhold til den gode overgang, det nu bærer frugt, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget i kommunen, Susanne Bettina Jørgensen (S).

FAKTA 3,9 ud af 5 point fik kommunen af borgerne i spørgsmålet om, hvor tilfredse borgere er med kontakten til kommunen efter udskrivelse fra sygehus.

85 procent af de adspurgte borgere mente, at perioden fra udskrivelse til kommunen begyndte at hjælpe, var passende.

61,5 procent af borgerne i kommunen var på forhånd klar over, hvilken hjælp de ville få efter udskrivelsen.

69,1 procent af borgerne mente, der var styr på det praktiske, eksempelvis medicin, hjælpeudstyr, indkøb og andet, den første tid efter udskrivelsen.

60,4 procent af borgerne følte, at kommunens medarbejdere, som de mødte, virkede til at være sat ind i sygdomsforløbet.

3,9 ud af 5 point scorede Frederikssund Kommune ved spørgsmålet om, hvorvidt borgerne har følt sig trygge hos kommunen efter udskrivelse fra sygehus.



Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, SIMB På spørgsmålet om, hvorvidt borgerne var trygge ved den hjælp, de har fået af kommunen efter udskrivelse fra hospitalet, har i alt 7873 personer over 65 år svaret, heraf 66 fra Frederikssund Kommune, som har rangeret kommunen med 3.9 point ud af 5. Dermed ligger Frederikssund Kommune over landsgennemsnittet på 3,7 point.

Kommunen har de sidste år netop arbejdet med at skabe tryghed i forbindelse med udskrivelse fra sygehuset, herunder blandt andet ved det, der kaldes fremskudt visitation.

Det betyder, at kommunens medarbejdere besøger udvalgte borgere på Nordsjællands Hospital allerede inden, vedkommende udskrives fra hospitalet. Hermed skabes en direkte dialog mellem borger, pårørende, hospitalspersonale og medarbejder, som giver medarbejderen mulighed for at lytte til borgerens og de pårørendes behov samt hospitalspersonalets faglige vurderinger, som bidrager til at skabe større tryghed for borgeren.

Det er både ergoterapeuter og sygeplejersker, som arbejder med den fremskudte visitation. Denne tværfaglighed bidrager til, at hele borgerens situation tages i betragtning. Den fremskudte visitation har ligeledes kontakt med borgeren og mulighed for at afholde besøg i tiden efter udskrivelsen for eventuelt at kunne justere støtten bedst muligt.

- Selvom det er et flot resultat, så er det ikke lig med, vi bare læner os tilbage nu. Der er stadig ting, vi kan gøre bedre, og blandt andet i forhold til borgernes tilfredshed med kontakten med de praktiserende læger, har undersøgelsen vist, at vi måske skal se lidt nærmere på, hvad vi kan gøre her, slutter Susanne Bettina Jørgensen.