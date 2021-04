Troede nabo var indbrudstyv

En særdeles årvågen nabo opdagede tirsdag aften klokken 21.53, at nogen havde fjernet en rude til kælderen i nabohuset og var på vej ind gennem vinduet. Derfor kontaktede vedkommende politiet, der kørte til stedet. Det fremgår af et uddrag af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Da patruljen kom til stedet, viste det sig dog, at den formodede indbrudstyv i virkeligheden var den 25-årige beboer på adressen på Møllevej i Jægerspris, der havde låst sig ude og derfor besluttede sig for at finde vej ind i varmen gennem vinduet.