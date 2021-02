En 71-årig mand fra Kirke Hyllinge blev taget for at køre spritkørsel på Hovedgaden i Skibby mandag eftermiddag, og det vidste sig, at han i forvejen var frakendt kørekortet. Foto: Thomas Olsen

Trodsede frakendt kørekort: 71-årig kørte spritkørsel

Her blæste han alkometeret op over det tilladte, hvorfor han blev sigtet for spirituskørsel og taget med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille, skriver politiet i et udtræk af døgnrapporten.