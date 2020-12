Trods corona: Lokalt firma ekspanderer i Thailand og USA

- Ingen har kunnet kigge i krystalkuglen og se, hvordan denne her situation ville udvikle sig, og når fremtiden er uvis, må man sørge for, at man har penge i banken, siger Henrik Støwer Petersen, der nu ser positive takter i anden halvdel af 2020.

- Corona-krisen ramte bilbranchen hårdt især i foråret, hvor vi oplevede, at flere af vores kunder havde produktionsstop på fabrikkerne. Set i det lys er vi glade for at komme ud af regnskabsåret med et pænt resultat, siger Henrik Støwer Petersen.

- Vi har set et rebound her i efteråret med et godt aktivitetsniveau, og vi er glade for at kunne konstatere, at der stadig er interesse for at købe biler og for vores produkter, siger Henrik Støwer Petersen.

Det er takter, som i Pedersholmparken giver en tro på, at Mountain Top også i 2021 kan køre mod nye tinder.

Mountain Top endte regnskabsåret med et resultat på 54,6 millioner kroner og en egenkapital på 67,2 millioner kroner.