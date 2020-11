Tricktyve kom med en æske chokolade

Ved at komme med en æske chokolade lykkedes det torsdag aften klokken 18.07 to tricktyve at få adgang til en 90-årig kvindes lejlighed på Rådhusvænget i Frederikssund.

Her ringede en kvinde på for at aflevere en æske chokolade og lokkede i den forbindelse den 90-årige kvinde med ud i køkkenet, hvorefter en medgerningsmand gik ind i et anden rum i lejligheden og stjal nogle smykker.