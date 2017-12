Tricktyve fik lang næse i strikkebutik

To unge mænd forsøgte torsdag eftermiddag at snyde indehaveren af Berga Strik på Langes Torv i Frederikssund, men de fik begge en lang næse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

De to mænd, der menes at have indvandrerbaggrund, kom ind i butikken klokken cirka 14.25, og de prøvede at skabe forvirring ved at betale med en 1000 krone-seddel, hvor de skulle have penge tilbage.