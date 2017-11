Tricktyv sat bag lås og slå

En 50-årig mand blev torsdag varetægtsfængslet i 14 dage ved et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød, hvor han var sigtet for forsøg på tricktyveri i Frederikssund, oplyser anklager ved Nordsjællands Politi Christina Grue til Frederiksborg Amts Avis.

Det skete i forening med en endnu ukendt medgerningsmand. De to mænd forsøgte at aflede den forurettedes opmærksomhed ved at fremvise et landkort, men det lykkedes dem ikke at stjæle tasken.