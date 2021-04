Tredje gang klappede fælden: Mand fik beslaglagt bilen

Klokken 11.45 blev manden standset af politiet, som kunne konstatere, at manden kørte uden kørekort, da han ikke havde generhvervet det efter at have mistet det.

Han var desuden påvirket af spiritus, og da det var tredje gang, at manden blev standset for at køre uden kørekort, fik han beslaglagt bilen.