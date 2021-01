Tredje gang: Beslaglagde BMW

Tredje gang var uheldets gang for en 36-årig mand fra Bagsværd, som fredag klokken 13.10 rutinemæssigt blev standset af en politipatrulje, da han kom kørende ad Hørup Skovvej i Slangerup. Det viste sig nemlig, at bilisten var narkopåvirket, og i bilen fandt politiet 7,4 gram hash.

Det viste sig desuden, at manden ikke havde kørekort, og da det var tredje gang, han blev standset uden at være i besiddelse af et kørekort, blev hans bil - en BMW 523 - beslaglagt, sådan som loven giver mulighed for.