Når eleverne møder ind på skolerne i Frederikssund Kommune mandag den 10. august, vil der som før sommerferien stadig været et øget fokus på håndhygiejne, fortæller borgmester John Schmidt Andersen. Foto: Maj-Britt Holm

Tre uger uden nye smittetilfælde

Frederikssund - 06. august 2020 kl. 17:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I over tre uger er der ikke konstateret nye tilfælde af coronasmitte i Frederikssund Kommune. Det glæder borgmester John Schmidt Andersen, der dog opfordrer alle til fortsat at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Corona er her stadig Selv om flere medier melder om en generel stigning i antallet af coronasmittede i Danmark, så har statistikken for nye coronatilfælde i over tre uger vist et stort rundt 0 i Frederikssund Kommune.

- Det er rigtig positivt, at der i lang tid ikke er konstateret nye smittetilfælde i vores kommune. Men vi må ikke tro, at det er ved at være ovre. Forskellige steder i Danmark kan vi se lokale udbrud af smitte, så coronavirussen er her endnu. Derfor er det så vigtigt, at vi alle husker at holde afstand og generelt være påpasselige med hygiejnen, fastslår John Schmidt Andersen i pressemeddelelsen.

Næsten som normalt Efter genåbningerne af en lang række kommunale tilbud og funktioner tidligere på sommeren er Frederikssund Kommune ved at nærme sig et næsten normalt aktivitetsniveau - dog med visse begrænsninger rundt omkring. Således er der stadig en del af de administrative medarbejdere, der arbejder hjemmefra, og sådan vil det fortsat være et stykke tid endnu.

- I øjeblikket venter vi på at få en melding fra de centrale sundhedsmyndigheder og politikerne på Christiansborg i forhold til fase 4 af genåbningen. Det lader til, at man måske vil vente lidt endnu, inden man åbner mere. Næsten alle kommunale tilbud er i gang igen med visse begrænsninger, men vi afventer og følger udviklingen et stykke tid endnu, inden vi beslutter os for f.eks. at lade alle medarbejdere møde fysisk ind på arbejde igen, fortæller borgmesteren i pressemeddelelsen.

Håndhygiejne holder På rådhuset og administrationscentrene er kantinerne også stadig lukkede for at mindske risikoen for smittespredning. Og når eleverne møder ind på skolerne mandag den 10. august vil der - som før sommerferien - stadig være et øget fokus på god håndhygiejne.

- Det handler om at fastholde den gode udvikling, vi er inde i. Derfor er det vigtigt, at hver enkelt af os er opmærksom på at tage de nødvendige forholdsregler, når vi bevæger os rundt i samfundet. Og det skal vi formentlig vænne os til at gøre, indtil en effektiv vaccine er blevet bredt tilgængelig, vurderer borgmester John Schmidt Andersen.