Smittetallene er på vej ned igen i Frederikssund Kommune. Her er der fundet 14 nye smittede de seneste syv dage, heraf tre praktiserende tandlæger.

Send til din ven. X Artiklen: Tre tandlæger er testet Covid-19 positive Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre tandlæger er testet Covid-19 positive

Frederikssund - 23. oktober 2020 kl. 18:20 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Det ser sort ud på landsplan med 859 nye Covid-19 smittede på bare et døgn fra torsdag til fredag.

Men i Frederikssund Kommune er der noget at glæde sig over. Her er antallet af nysmittede mere end halveret på få uger. De sidste syv dage var der i fredagens opgørelse fra Statens Serum Institut registreret 14 nye tilfælde i kommunen, hvor 275 personer indtil nu har fået en positiv coronatest blandt de 45.223 borgere.

Tre af de smittede i de seneste syv dage har arbejdstilknytning til kommunen som praktiserende tandlæger.

Incidensen den seneste uge er på 31 smittede per 100.000 indbyggere, hvilket stadig er over myndighedernes »bekymringsgrænse« på 20, de fleste danske kommuner har ligget over gennem længere tid. 648 personer er blevet testet.

Meget små tal påvirker

Torsdag i sidste uge var der talt 30 nye smittede på syv dage i Frederikssund Kommune, en incidens på 66,3 smittede per 100.000 indbyggere, og mandag i samme uge var der registreret 35 nye tilfælde, mens det allerede fredag var faldet til 25 set over syv dage.

- Det er utrolig glædeligt, at vi har en faldende tendens i smittetallet. Men der skal ikke meget til, før det stiger igen. Det er meget små tal, siger Helle Hagemann Olsen, direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune.

Strategien virker I foråret blev der flere gange konstateret smitte på plejehjem og i hjemmeplejen. Men det er indtil videre ikke tilfældet i denne omgang ifølge direktøren, og kommunen er hurtig til at lave smitteopsporing, hvis en medarbejder bliver testet positiv.

- Det ser ud til, at strategien virker, så vi ikke ser smitte blandt vores mest sårbare grupper. Det er virkelig godt, fastslår hun, som oplyser, at kommunen er orienteret om, at en privatdagpleje blev lukket ned torsdag på grund af et smittet barn, mens de øvrige blev sendt til test.

Vi går nu ind i den mørke og kolde tid, hvor vi opholder os mere indendørs, hvilket øger risikoen for smitte ved samvær med andre.

- Det er nu, vi skal holde fast i den gode adfærd med håndhygiejne, afstand og rengøring, og vi skal blive ved med at hjælpe hinanden med at overholde og opretholde de retningslinjer, der er, for de virker, fastslår Helle Hagemann Olsen.