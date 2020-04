Morten Nyvang Voss er som administrerende direktør for den internationale virksomhed Roth North Europe kommet med i Frederikssunds nye corona task force. Sammen med andre erhvervsledere og politikere skal han være med til at håndtere de udfordringer, som coronakrisen fortsat kan - og vil give - Frederikssunds erhvervsliv. Foto: Allan Nørregaard

Tre meters afstand holder Roth kørende

Frederikssund - 22. april 2020 kl. 05:55 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som erfaren topchef er administrerende direktør Morten Nyvang Voss fra virksomheden Roth North Europe i Frederikssund kommet med i den corona taskforce, som kommune, erhvervskontor og erhvervsliv har dannet for sammen at håndtere coronasituationen bedst muligt.

Roth North Europe tog allerede ved coronakrisens begyndelse sine forholdsregler.

Man må ikke komme tættere på hinanden end tre meter.

I lige uger møder 15 af de 30 administrative medarbejdere på kontoret i Frederikssund. I ulige uger møder de andre 15 af de administrative medarbejdere på kontoret.

De to hold kontoransatte møder dertil aldrig hinanden, og skulle coronasmitten komme indenfor firmaets døre, risikerer Roth North Europe i værste scenarie »kun«, at halvdelen af firmaets administration bliver syge.

- Vi har fra dag ét valgt at handle meget resolut og med fokus på to ting: På at forhindre og eventuelt begrænse smitte med virussen. Og på at drive virksomheden og sikre vores virke og økonomi optimalt. Som det er nu, er vi forretningsmæssigt ikke nævneværdigt påvirkede af situationen. Vi synes selv, at vi allerede har en vis erfaring i at håndtere coronakrisen på en fornuftig måde.

Sådan siger Morten Nyvang Voss, der synes, det er en god ide, at politikere, erhvervskontor og kommunens virksomheder mødes og udveksler erfaringer i den nye task force, hvor man sammen kan håndtere de eventuelle nye udfordringer, der kan komme.

Roth North Europe er en del af en stor tysk koncern, der producerer gulvvarmeanlæg til VVS-branchen og byggeriet. Den nordeuropæiske afdeling har hovedkontoret i Frederikssund, hvor de administrative medarbejdere sidder, og hvor virksomheden også har et stort lager. Fra lageret distribueres gulvvarmeanlæg og andet ud til kunderne. I regi af frederikssundkontoret og Morten Nyvang Voss ledes desuden salgskontorerne i de øvrige nordiske lande. Der arbejder omkring 50 medarbejdere i Frederikssund og cirka 150 ansatte i alt i Roth North Europe.

Kontor på skiftehold Mens de kontoransatte i Frederikssund på skift kan arbejde hjemmefra en uge ad gangen, forholder det sig anderledes på lageret.

- Her kan man i sagens natur ikke arbejde hjemmefra. Derfor har vi valgt at lukke lageret af. Så ingen kan går fra lageret ind på kontoret og omvendt. Det er ikke fordi, at vi ikke kan lide vores lagermedarbejdere. Det er for at forhindre eventuel smitte.

På lageret har Roth North Europe desuden delt lagermedarbejderne op i hold med forskellige farvede veste. De forskellige hold har forskellige områder, hvor de holder pause, og arbejdet er tilrettelagt sådan, at de forskellige hold ikke kommer i nærheden af hinanden. Når eksterne chauffører kommer, må de ikke gå ind på lageret, og der er markeret felter, hvor de skal stå.

- Der sprittes flittigt af, og reglen på vores Frederiksundhovedkontor er, at vi alle skal holde os tre meter fra hinanden. Så skulle vi være helt sikre på ikke at kunne smitte hinanden, siger Morten Nyvang Voss.

Gang i hjulene Han fortæller, at Roth North Europe ser positivt på virksomhedens økonomi på den korte bane.

- Der er stadig gang i byggebranchen, og vi har ordrer, der gør, at selve forretningen vil have det godt flere måneder frem. Som det er nu, er der andre brancher, der er hårdere ramt end os.

Morten Nyvang Voss fortæller, at Roth North Europe ikke har stået i en situation, hvor man har skullet søge økonomisk hjælp i en af regeringens hjælpepakker.

- Vi benytter os udelukkende af, at det er muligt at skyde udbetalingen af moms, forklarer han og slår fast:

- På den lange bane er vi mere bekymrede for firmaets økonomi. Får vi en pendant til finanskrisen, og går aktiviteterne i byggebranchen i stå i nogle år, er det ikke godt for en virksomhed som vores.

- Det scenarie er vi bekymrede for, understreger direktøren for Roth North Europe.

Han nævner, at Roth North Europe netop var flyttet ind i de nuværende store lokaler på Centervej, da finanskrisen i sin tid kom.

- Det lykkedes os at håndtere den krise, uden at vi skulle igennem store fyringsrunder. Det er bestemt ikke ønskværdig, at der kommer en større krise igen. Jeg ser det imidlertid som en styrke, at vi som firma allerede en gang har håndteret en økonomisk krise godt.