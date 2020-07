Retten i Hillerød har besluttet, at en 27-årig mand skal tre måneder i fængsel for at have slået sin daværende kæreste og en mand, der ville hjælpe, med knytnæve ved Slangerup Rutebilstation i maj måned i år. Foto: Allan Nørregaard

Tre måneders fængsel for vold

Det koster en 27-årig mand tre måneders fængsel, at han slog sin daværende kæreste med knytnæve ved Slangerup Rutebilstation, så hun brækkede næsen, og tildelte et mandligt vidne et knytnæveslag, så han flækkede et øjenbryn, ligesom den 27-årige slog på kvindens bil, der fik betydelige skader for omkring 22.000 kroner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her