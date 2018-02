Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Tre ældre taget uden kørekort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre ældre taget uden kørekort

Frederikssund - 02. februar 2018 kl. 10:13 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi snuppede torsdag tre ældre mennesker i at køre rundt i bil uden at have kørekort, oplyser faglig koordinator hos politiet i Frederikssund, Camilla Priegel, til Frederiksborg Amts Avis.

Klokken 12.36 blev en 62-årig kvinde fra Slangerup stoppet på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund, da hun kørte rundt i en varebil uden sit kørekort, som hun ikke havde gået generhvervet efter en frakendelse. Kvinden fik derfor en bøde.

Et andet sted i Frederikssund, ved Strandvangen og Korshøj, måtte en 70-årig mand også se sig opdaget, da en patrulje stoppede ham og fandt ud af, at han har fået frakendt sit kørekort for bestandig, hvilket vil sige, at han aldrig får mulighed for at få kørekort igen. Manden vil som minimum også blive tildelt en bøde.

Endeligt måtte en politipatrulje også stoppe en anden 70-årig mand på Kvinderupvej i Slangerup, der blev taget for at køre uden førerret for intet mindre end tredje gang. Det betød, at manden fik beslaglagt sin bil og en bøde oveni.