En 45-årig kvinde blev mandag aften anholdt for mistanke om spirituskørsel i forbindelse med et færdselsuheld i Skibby. Foto: Thomas Olsen

Trafikuheld: Kvinde anholdt for spritkørsel

En politipatrulje kørte til stedet, hvor de vurderede, at den 45-årige kvindelige bilist formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte, og hun blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel og for manglende overholdelse af sin ubetingede vigepligt.