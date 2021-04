Trafikudspil: Flere tog til Frederikssund

Det er ikke kun asfaltentusiaster, der kan glæde sig over udsigten til øgede investeringer i infrastrukturen.

Den kollektive trafik skal nemlig også have et løft.

Og for borgerne i Frederikssund og Egedal er der også godt nyt her; som led i planen 'Danmark Fremad' skal der nemlig etableres et vendespor ved Carlsberg Station.

Det vil gøre det muligt at øge antallet af S-tog på Frederikssund-linien fra ni til 12 tog i timen, fremgår det af regeringens infrastrukturforslag, der skal forhandles på plads i den kommende periode.